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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрлинг Холанд расказал, на что обменял бы все свои голы в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой рекорд по забитым мячам за сезон в Английской Премьер-лиге (АПЛ), который он установил в матче против «Вест Хэма» (3:0). Об этом сообщает BBC.

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Источник: Reuters

«Это особенный вечер и особенный момент. Я по-настоящему счастлив и горд. Я даже не знаю, что тут еще сказать. Я знал о рекорде, конечно, но мы старались просто создавать голевые моменты, но было непросто, поскольку соперник охотно играл в обороне. У нас были проблемы в первом тайме, но в конечном счете забить удалось.

Говорил с Грилишем перед матчем, и он сказал, что хотел бы отдать пас перед рекордным голом. Я никогда не сталкивался с коридором почета. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине. Я бы обменял все свои голы на требл. Сейчас он важнее всего. Все знают, что это возможно, но мы не должны сейчас думать о финале Кубка Англии, мы должны думать о “Лидсе”. Теперь каждый из оставшихся матчей как финал», — сказал Холанд после матча.

Под «треблом» норвежский футболист подразумевает победу во всех трех турнирах, в которых его клуб принимает участие: в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов УЕФА.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел 31 матч в АПЛ и забил 35 мячей. 22-летний норвежец побил рекорд Энди Коула и Алана Ширера, которые в сезоне 1993/94 и 1994/95 соответственно забили по 34 мяча.

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3:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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