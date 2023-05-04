Эрлинг Холанд расказал, на что обменял бы все свои голы в АПЛ

«Это особенный вечер и особенный момент. Я по-настоящему счастлив и горд. Я даже не знаю, что тут еще сказать. Я знал о рекорде, конечно, но мы старались просто создавать голевые моменты, но было непросто, поскольку соперник охотно играл в обороне. У нас были проблемы в первом тайме, но в конечном счете забить удалось.



Говорил с Грилишем перед матчем, и он сказал, что хотел бы отдать пас перед рекордным голом. Я никогда не сталкивался с коридором почета. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине. Я бы обменял все свои голы на требл. Сейчас он важнее всего. Все знают, что это возможно, но мы не должны сейчас думать о финале Кубка Англии, мы должны думать о “Лидсе”. Теперь каждый из оставшихся матчей как финал», — сказал Холанд после матча.