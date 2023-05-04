Болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста у дома Неймара
Парижские фанаты недовольны руководством клуба и футболистами.
Парижские фанаты недовольны руководством клуба и футболистами.
Фанаты устроили акцию протеста у дома бразильского футболиста «ПСЖ» Неймара, сообщает в одной из своих соцсетей BeFootball.
«Неймар, проваливай вон!», — скандировали люди стоя возле дома нападающего.
Акцию протеста провели и перед штаб-квартирой руководства клуба, требуя перемен в команде.
Фанаты принесли с собой баннеры и дымовые шашки. Болельщики оскорбляли нападающих Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Гальтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.
Руководство клуба осудило действия фанатов и выпустило заявление:
— «Пари Сен-Жермен» решительным образом осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, которые имели место в среду. Какими бы ни были противоречия, никто не может оправдать подобных действий. Клуб оказывает полную поддержку игрокам, руководству и всем, кто пострадал от этого постыдного поведения.