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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста у дома Неймара

Парижские фанаты недовольны руководством клуба и футболистами.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Фанаты устроили акцию протеста у дома бразильского футболиста «ПСЖ» Неймара, сообщает в одной из своих соцсетей BeFootball.

«Неймар, проваливай вон!», — скандировали люди стоя возле дома нападающего.

Акцию протеста провели и перед штаб-квартирой руководства клуба, требуя перемен в команде.

Фанаты принесли с собой баннеры и дымовые шашки. Болельщики оскорбляли нападающих Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Гальтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Руководство клуба осудило действия фанатов и выпустило заявление:

— «Пари Сен-Жермен» решительным образом осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, которые имели место в среду. Какими бы ни были противоречия, никто не может оправдать подобных действий. Клуб оказывает полную поддержку игрокам, руководству и всем, кто пострадал от этого постыдного поведения.

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