Болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста у дома Неймара

Фанаты устроили акцию протеста у дома бразильского футболиста «ПСЖ» Неймара, сообщает в одной из своих соцсетей BeFootball.

«Неймар, проваливай вон!», — скандировали люди стоя возле дома нападающего.

Акцию протеста провели и перед штаб-квартирой руководства клуба, требуя перемен в команде.

Фанаты принесли с собой баннеры и дымовые шашки. Болельщики оскорбляли нападающих Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Гальтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Руководство клуба осудило действия фанатов и выпустило заявление: