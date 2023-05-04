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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси побывал с семьей в Саудовской Аравии без разрешения «ПСЖ»

Футболист устроил себе несанкционированный семейный отпуск.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси без разрешения руководства клуба на несколько дней уехал в Саудовскую Аравию с семьей. Игрок улетел на Ближний Восток сразу же после домашнего поражения команды от «Лорьяна» в чемпионате Франции (1:3).

Известно, что при этом футболист пропустил тренировку команды в понедельник, назначенную вместо выходного из-за неудовлетворительного результата матча накануне.

Связь Месси с Саудовской Аравией объясняется тем, что он является послом министерства туризма страны и получает за это 25 миллионов долларов в год. Это не первый его визит.

В Эр-Рияде Лео с женой Антонеллой Рокуццо позировал на фоне исторических памятников страны, побывал с детьми в местном зоопарке и на конюшне, изучил правила соколиной охоты, играл с сыновьями в игровые автоматы и, судя по всему, отлично провел время с семьей.

Напомним, что руководство «ПСЖ», недовольное этим поступком, отстранило футболиста на две недели от работы с командой и участия в матчах и выписало ему штраф в размере зарплаты за это время (около 1,6 млн евро).

Действующий контракт Месси с парижанами истекает после окончания нынешнего сезона.

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 Месси побывал с семьей в Саудовской Аравии без разрешения «ПСЖ»
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