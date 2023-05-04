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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Засуньте коронацию себе в задницу». Фанаты «Ливерпуля» скандировали кричалки про Карла III

Болельщики «Ливерпуля» на вчерашнем матче чемпионата Англии против «Фулхэма» (2:1) скандировали оскорбительные кричалки в адрес Карла III. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Пирс.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По его словам, во время матча трибуна активных болельщиков «Ливерпуля» скандировала кричалки: «Засуньте коронацию себе в задницу!».

Аналогичные кричалки скандировали болельщики «Селтика» 30 апреля во время дерби с «Рейнджерс» (1:0) в полуфинале Кубка Шотландии. Это было их ответом на флаг с изображением Карла III, который был на трибунах «Рейнджерс». Исторически, фанаты «Рейнджерс» считаются сторонниками монархии.

6 мая в Вестминстерском аббатстве должна пройти коронация нового монарха Великобритании Карла III, который взойдет на престол после кончины Елизаветы II в прошлом году. Карл III будет коронован в возрасте 74 лет и станет самым пожилым новым британским монархом в истории страны.

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