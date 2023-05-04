«Засуньте коронацию себе в задницу». Фанаты «Ливерпуля» скандировали кричалки про Карла III

По его словам, во время матча трибуна активных болельщиков «Ливерпуля» скандировала кричалки: «Засуньте коронацию себе в задницу!».

Аналогичные кричалки скандировали болельщики «Селтика» 30 апреля во время дерби с «Рейнджерс» (1:0) в полуфинале Кубка Шотландии. Это было их ответом на флаг с изображением Карла III, который был на трибунах «Рейнджерс». Исторически, фанаты «Рейнджерс» считаются сторонниками монархии.