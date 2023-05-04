Месси и Гризманн инвестировали в сеть бургерных 17 миллионов евро
Фонды футболистов инвестировали в сеть бургерных.
Фонды футболистов инвестировали в сеть бургерных.
Барселонская компания VICIO собрала 17 миллионов евро новых инвестиций для сети ресторанов, которые специализируются на производстве бургеров. Стартап поддержали инвестиционные фонды Лео Месси, Антуана Гризманна и Хавьера Рубио, сообщает Eu-startups.
Компания получила такие инвестиции, поскольку сообщает о ежегодном росте в размере более 100%. Она была основана в 2020 году.
Теперь руководство хочет расширить сеть. Цель состоит в том, чтобы появиться в основных городах Испании менее чем за три месяца, пополнив свои 15 филиалов в Барселоне и Мадриде.