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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси и Гризманн инвестировали в сеть бургерных 17 миллионов евро

Фонды футболистов инвестировали в сеть бургерных.

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10
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Барселонская компания VICIO собрала 17 миллионов евро новых инвестиций для сети ресторанов, которые специализируются на производстве бургеров. Стартап поддержали инвестиционные фонды Лео Месси, Антуана Гризманна и Хавьера Рубио, сообщает Eu-startups.

Компания получила такие инвестиции, поскольку сообщает о ежегодном росте в размере более 100%. Она была основана в 2020 году.

Теперь руководство хочет расширить сеть. Цель состоит в том, чтобы появиться в основных городах Испании менее чем за три месяца, пополнив свои 15 филиалов в Барселоне и Мадриде.

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