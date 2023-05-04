Месси и Гризманн инвестировали в сеть бургерных 17 миллионов евро

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Барселонская компания VICIO собрала 17 миллионов евро новых инвестиций для сети ресторанов, которые специализируются на производстве бургеров. Стартап поддержали инвестиционные фонды Лео Месси, Антуана Гризманна и Хавьера Рубио, сообщает Eu-startups.

Компания получила такие инвестиции, поскольку сообщает о ежегодном росте в размере более 100%. Она была основана в 2020 году.