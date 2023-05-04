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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Лука Модрич может успеть восстановиться к финалу Кубка Испании

Шансы Модрича сыграть в финале увеличиваются.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хорватский футболист клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич, может успеть восстановиться от повреждения к финальному матчу Кубка Испании с «Осасуной», сообщает AS.

Сегодня спортсмен смог провести большую часть тренировки с командой. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оптимистично настроен в отношении Модрича.

В пятницу футболист пройдет несколько тестов, после чего он сам, врачи и Анчелотти встретятся, чтобы принять решение по участию в матче.

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