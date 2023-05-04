Футболисты клуба «Рексхэм» отправились отмечать победу в Лас-Вегас
Футболисты «Рексхэма» отправились в Лас-Вегас на «monster party», отмечать победу в любительской лиге, сообщает Goal.
Футболисты «Рексхэма» отправились в Лас-Вегас на «monster party», отмечать победу в любительской лиге, сообщает Goal.
Команда заняла первое место в любительской национальной конференции Англии и гарантировала выход в дивизион выше — Английскую футбольную лигу.
Владельцы команды голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни обещали игрокам вечеринку, в случае победы. Они сдержали обещание. После вечеринки в Вегасе команда начнет планировать свой сезон в Английской футбольной лиге.