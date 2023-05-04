Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Вальядолид
Все события
18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты клуба «Рексхэм» отправились отмечать победу в Лас-Вегас

Футболисты «Рексхэма» отправились в Лас-Вегас на «monster party», отмечать победу в любительской лиге, сообщает Goal.

Наверх
Источник: Reuters

Команда заняла первое место в любительской национальной конференции Англии и гарантировала выход в дивизион выше — Английскую футбольную лигу.

Владельцы команды голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни обещали игрокам вечеринку, в случае победы. Они сдержали обещание. После вечеринки в Вегасе команда начнет планировать свой сезон в Английской футбольной лиге.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболисты клуба «Рексхэм» отправились отмечать победу в Лас-Вегас
Более 300 тысяч заявок принято от желающих стать волонтерами на ОИ 2024
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь