Футболисты клуба «Рексхэм» отправились отмечать победу в Лас-Вегас

Команда заняла первое место в любительской национальной конференции Англии и гарантировала выход в дивизион выше — Английскую футбольную лигу.

Владельцы команды голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни обещали игрокам вечеринку, в случае победы. Они сдержали обещание. После вечеринки в Вегасе команда начнет планировать свой сезон в Английской футбольной лиге.