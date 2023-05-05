Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ»

По информации источника, «ПСЖ» ждал, когда действующий капитан команды защитник Маркиньос подпишет новый контракт с командой. Одним из условий контракта станет передача капитанской повязки Мбаппе, который ждал ее с момента продления контракта с парижанами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4e9d39c0bdac595f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-8722610&hd=1&id=456285489&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что бразилец был ошеломлен подобным известием, но решение клуба уже утверждено. Таким образом парижане пытаются сохранить в своем составе звездного нападающего.