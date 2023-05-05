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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе со следующего сезона станет капитаном парижского клуба. Об этом сообщает журналист Джон Джонс.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, «ПСЖ» ждал, когда действующий капитан команды защитник Маркиньос подпишет новый контракт с командой. Одним из условий контракта станет передача капитанской повязки Мбаппе, который ждал ее с момента продления контракта с парижанами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что бразилец был ошеломлен подобным известием, но решение клуба уже утверждено. Таким образом парижане пытаются сохранить в своем составе звездного нападающего.

«ПСЖ» уже подготовил официальный релиз, согласно которому смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньоса. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

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