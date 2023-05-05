Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ»
Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе со следующего сезона станет капитаном парижского клуба. Об этом сообщает журналист Джон Джонс.
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе со следующего сезона станет капитаном парижского клуба. Об этом сообщает журналист Джон Джонс.
По информации источника, «ПСЖ» ждал, когда действующий капитан команды защитник Маркиньос подпишет новый контракт с командой. Одним из условий контракта станет передача капитанской повязки Мбаппе, который ждал ее с момента продления контракта с парижанами.
Сообщается, что бразилец был ошеломлен подобным известием, но решение клуба уже утверждено. Таким образом парижане пытаются сохранить в своем составе звездного нападающего.
«ПСЖ» уже подготовил официальный релиз, согласно которому смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньоса. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.