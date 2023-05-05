Футбольный клуб «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24
«Ливерпуль» представил новый комплект формы совместно с Nike.
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«Ливерпуль» представил новый комплект формы совместно с Nike.
Команда «Ливерпуль» наденет новую домашнюю форму, которую они выпустили совместно с Nike на матч с клубом «Астон Вилла» 20 мая, сообщает пресс-служба клуба.
Этот дизайн формы, отдает дань уважения тренеру Биллу Шенкли и команде, которая в 1974 году выиграла Кубок Англии. Классический комплект выполнен в ярко-красном цвете, с контрастным белым воротником и манжетами. На обратной стороне футболки напечатана цифра 97, окруженная вечным огнем, в память о болельщиках, которые погибли в давке на стадионе Хиллсборо.