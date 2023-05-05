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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24

«Ливерпуль» представил новый комплект формы совместно с Nike.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК «Ливерпуль»

Команда «Ливерпуль» наденет новую домашнюю форму, которую они выпустили совместно с Nike на матч с клубом «Астон Вилла» 20 мая, сообщает пресс-служба клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новый комплект формы

Этот дизайн формы, отдает дань уважения тренеру Биллу Шенкли и команде, которая в 1974 году выиграла Кубок Англии. Классический комплект выполнен в ярко-красном цвете, с контрастным белым воротником и манжетами. На обратной стороне футболки напечатана цифра 97, окруженная вечным огнем, в память о болельщиках, которые погибли в давке на стадионе Хиллсборо.

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