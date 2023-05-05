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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшая жена футболиста Хакими заявила, что не охотится за его богатством

Хиба Абук заявила, что была более известна, чем ее бывший муж футболист «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими, когда они начали встречаться в 2018 году.

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Источник: AFP 2022

С начала их бракоразводного процесса журналисты утверждают, что модель желает заполучить половину состояния Хакими, сообщает Marca.

«Это мир мачо и женоненавистников. Когда мы начали наши отношения, он не зарабатывал денег, я была более известна, чем он. Представьте себе. Хорошо то, что на меня больше не влияет что говорят критики. Я хочу быть сдержанной, чтобы завтрашний день не повлиял на нашу семью. Я верю в справедливость и здравый смысл, которые на моей стороне». — написала Абук, в ответ на сообщение с вопросами журналистки Марии Патиньо.

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