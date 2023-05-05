Бывшая жена футболиста Хакими заявила, что не охотится за его богатством

«Это мир мачо и женоненавистников. Когда мы начали наши отношения, он не зарабатывал денег, я была более известна, чем он. Представьте себе. Хорошо то, что на меня больше не влияет что говорят критики. Я хочу быть сдержанной, чтобы завтрашний день не повлиял на нашу семью. Я верю в справедливость и здравый смысл, которые на моей стороне». — написала Абук, в ответ на сообщение с вопросами журналистки Марии Патиньо.