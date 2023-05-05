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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сотни людей пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

Более 200 человек обратились в больницы Неаполя с различными травмами, полученными в ночь празднования чемпионского титула «Наполи». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Наполи
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В медицинские учреждения Неаполя с минувшей ночи поступили в общей сложности 203 человека, 22 из которых находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших поступили с ожогами и повреждениями органов слуха и зрения, связанных с активным использованием пиротехники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре человека были госпитализированы с пулевыми ранениями. Некоторые пострадавшие обращались с ножевыми ранениями, черепно-мозговыми травмами, а также переломами, ушибами и вывихами. Один человек попал в больницу из-за передозировки кокаином. Также сообщается о панических атаках и приступах астмы из-за дымовых шашек.

На данный момент известно об одном погибшем. Префект Неаполя Клаудио Паломба опроверг информацию о том, что перестрелка и гибель 26-летнего молодого человека были связаны с футбольными празднованиями. Также он отметил, что среди пострадавших есть трое полицейских.

Минувшей ночью «Наполи» на выезде поделил очки с «Удинезе» (1:1) и досрочно завоевал первый с 1990 года чемпионский титул в Серии А. Празднования чемпионства «Наполи» затронули не только Неаполь, но другие крупные города Италии.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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