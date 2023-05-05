Сотни людей пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»
Более 200 человек обратились в больницы Неаполя с различными травмами, полученными в ночь празднования чемпионского титула «Наполи». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Более 200 человек обратились в больницы Неаполя с различными травмами, полученными в ночь празднования чемпионского титула «Наполи». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В медицинские учреждения Неаполя с минувшей ночи поступили в общей сложности 203 человека, 22 из которых находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших поступили с ожогами и повреждениями органов слуха и зрения, связанных с активным использованием пиротехники.
Четыре человека были госпитализированы с пулевыми ранениями. Некоторые пострадавшие обращались с ножевыми ранениями, черепно-мозговыми травмами, а также переломами, ушибами и вывихами. Один человек попал в больницу из-за передозировки кокаином. Также сообщается о панических атаках и приступах астмы из-за дымовых шашек.
На данный момент известно об одном погибшем. Префект Неаполя Клаудио Паломба опроверг информацию о том, что перестрелка и гибель 26-летнего молодого человека были связаны с футбольными празднованиями. Также он отметил, что среди пострадавших есть трое полицейских.
Минувшей ночью «Наполи» на выезде поделил очки с «Удинезе» (1:1) и досрочно завоевал первый с 1990 года чемпионский титул в Серии А. Празднования чемпионства «Наполи» затронули не только Неаполь, но другие крупные города Италии.