Сотни людей пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

В медицинские учреждения Неаполя с минувшей ночи поступили в общей сложности 203 человека, 22 из которых находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших поступили с ожогами и повреждениями органов слуха и зрения, связанных с активным использованием пиротехники.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2d4d852ef8be86e4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-71474813&hd=2&id=456318120&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре человека были госпитализированы с пулевыми ранениями. Некоторые пострадавшие обращались с ножевыми ранениями, черепно-мозговыми травмами, а также переломами, ушибами и вывихами. Один человек попал в больницу из-за передозировки кокаином. Также сообщается о панических атаках и приступах астмы из-за дымовых шашек.

На данный момент известно об одном погибшем. Префект Неаполя Клаудио Паломба опроверг информацию о том, что перестрелка и гибель 26-летнего молодого человека были связаны с футбольными празднованиями. Также он отметил, что среди пострадавших есть трое полицейских.