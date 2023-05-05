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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты АПЛ будут исполнять гимн перед матчами в честь коронации Карла III

Игроки будут петь гимн перед матчами 35-го тура в честь коронации Карла III.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Игроки команд и официальные лица Английской Премьер-лиги будут праздновать коронацию Карла III исполняя гимн Англии перед матчами 35-го тура чемпионата страны, сообщает официальный сайт турнира.

В преддверии каждой игры футболисты и официальные лица матчей будут выстраиваться в линию вокруг центрального круга для исполнения гимна, а изображение официальной эмблемы коронации будет транслироваться на большом экране и во время публичных объявлений.

Коронация пройдет 6 мая.

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