«ПСЖ» нашел замену Месси в середняке АПЛ
Полузащитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Франции Мишель Олисе может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.
ПСЖ
Кристал Пэлас
Полузащитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Франции Мишель Олисе может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, французский клуб давно наблюдает за 21-летним футболистом и уже летом готов начать переговоры о его трансфере. Парижане видят в Олисе замену аргентинскому форварду Лионелю Месси, который может покинуть команду.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Олисе провел 34 матча, забил два гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 27 млн евро.