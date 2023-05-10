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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» нашел замену Месси в середняке АПЛ

Полузащитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Франции Мишель Олисе может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.

ПСЖ
Кристал Пэлас
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Источник: Reuters

По информации источника, французский клуб давно наблюдает за 21-летним футболистом и уже летом готов начать переговоры о его трансфере. Парижане видят в Олисе замену аргентинскому форварду Лионелю Месси, который может покинуть команду.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Олисе провел 34 матча, забил два гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 27 млн евро.

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