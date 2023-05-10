Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Интер
Футбол. Еврокубки
9.05
Реал
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
Все события
12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» объявила о расставании с легендой клуба

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона. Испанец имеет предложения о продолжении карьеры в США и Саудовской Аравии. Сам игрок заинтересован продолжить карьеру в саудовском клубе, где он может воссоединиться с бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав каталонцев с 2008 года. На его счету 719 матчей за «сине-гранатовых», в которых он забил 11 мячей и отдал 35 голевых передач.

В составе «Барселоны» Бускетс выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона» объявила о расставании с легендой клуба
Президент ЦСКА высказался о сроках восстановления Алексея Шведа
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь