«Барселона» объявила о расставании с легендой клуба

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона. Испанец имеет предложения о продолжении карьеры в США и Саудовской Аравии. Сам игрок заинтересован продолжить карьеру в саудовском клубе, где он может воссоединиться с бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси.

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав каталонцев с 2008 года. На его счету 719 матчей за «сине-гранатовых», в которых он забил 11 мячей и отдал 35 голевых передач.

В составе «Барселоны» Бускетс выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.