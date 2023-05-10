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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист загубил карьеру в Израиле. Ему могут назначить общественные работы

Российский нападающий клуба «Хапоэль Беэр-Шева» Магомед-Шапи Сулейманов во время матча плей-офф Премьер лиги Израиля против «Маккаби Хайфы» (2:1) спровоцировал массовую драку с участием футболистов из обеих команд. Об этом сообщает журналист Артур Каратай.

Краснодар
Хапоэль Беэр-Шева
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В конце первого тайма 23-летний россиянин боднул вингера «Маккаби» Долева Хазизу и получил желтую карточку. В начале второго тайма Сулейманов был заменен, а сразу после финального свистка стал инициатором массовой потасовки. За это Сулейманову грозит длительная дисквалификация, а также наказание в виде общественных работ.

«Тем временем израильская карьера Шапи окончена. Там он больше не сыграет. У него вторая длительная дисквалификация в лиге (за драку, с рапортом судьи), назначенные 20 часов (!!!) общественных работ», — написал журналист в Twitter.

Для Сулейманова это второй подобный инцидент в 2023 году. В январе россиянин ударил соперника по лицу, за что пропустил четыре матча.

Источник: РИА "Новости"

Произошедшее может серьезно сказаться на желании израильской команды выкупать игрока у «Краснодара», которому принадлежат права на игрока. Ранее сообщалось, что израильский клуб готов заплатить за их воспитанника 800 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Сулейманов провел за «Хапоэль» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

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