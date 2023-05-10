Российский футболист загубил карьеру в Израиле. Ему могут назначить общественные работы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7a6d92f4b53be18e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-25505197&hd=2&id=456243778&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце первого тайма 23-летний россиянин боднул вингера «Маккаби» Долева Хазизу и получил желтую карточку. В начале второго тайма Сулейманов был заменен, а сразу после финального свистка стал инициатором массовой потасовки. За это Сулейманову грозит длительная дисквалификация, а также наказание в виде общественных работ.

«Тем временем израильская карьера Шапи окончена. Там он больше не сыграет. У него вторая длительная дисквалификация в лиге (за драку, с рапортом судьи), назначенные 20 часов (!!!) общественных работ», — написал журналист в Twitter.

Для Сулейманова это второй подобный инцидент в 2023 году. В январе россиянин ударил соперника по лицу, за что пропустил четыре матча.

Произошедшее может серьезно сказаться на желании израильской команды выкупать игрока у «Краснодара», которому принадлежат права на игрока. Ранее сообщалось, что израильский клуб готов заплатить за их воспитанника 800 тыс. евро.