Тренер Гвардиола надеется, что Месси закончит карьеру в «Барселоне»
Бывший тренер футбольного клуба «Барселона» Хосеп Гвардиола надеется, что Лапорта вернет Месси и он закончит карьеру в составе каталонцев.
Бывший тренер футбольного клуба «Барселона» Хосеп Гвардиола надеется, что Лапорта вернет Месси и он закончит карьеру в составе каталонцев.
«Я был игроком “Барселоны”, у меня есть два своих места на “Камп Ноу”. И я надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с Месси так, как он того заслуживает. Лео — величайший игрок всех времен. В последние десятилетия “Барселона” пережила бум, и без него это было бы невозможно. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всем.
Надеюсь, что настанет день, когда я буду сидеть на своем месте и смогу поприветствовать Месси на поле, а потом и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что Жоан Лапорта постарается. Уверен, что Лео и его семья получат любовь, которую испытывают к нему все болельщики «Барселоны», — приводит слова Гвардиолы ESPN AR.