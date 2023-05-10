Тренер Гвардиола надеется, что Месси закончит карьеру в «Барселоне»

«Я был игроком “Барселоны”, у меня есть два своих места на “Камп Ноу”. И я надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с Месси так, как он того заслуживает. Лео — величайший игрок всех времен. В последние десятилетия “Барселона” пережила бум, и без него это было бы невозможно. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всем.