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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси высказался об уходе из «Барселоны» Бускетса

Месси пожелал Бускетсу всего наилучшего.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об уходе Серхио Бускетса из «Барселоны» по окончании сезона.

Месси и Бускетс вместе выступали за каталонцев с 2008 по 2021 годы.

«На поле всегда пятерка, но на самом деле как игрок и как человек ты на все 10, Буси. Я желаю всего наилучшего на новом этапе тебе и всей твоей семье. Спасибо за то, что ты сделал на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых… Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в одной из своих соцсетей.

Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За основную команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач. С командой полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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