Месси высказался об уходе из «Барселоны» Бускетса
Месси пожелал Бускетсу всего наилучшего.
Месси пожелал Бускетсу всего наилучшего.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об уходе Серхио Бускетса из «Барселоны» по окончании сезона.
Месси и Бускетс вместе выступали за каталонцев с 2008 по 2021 годы.
«На поле всегда пятерка, но на самом деле как игрок и как человек ты на все 10, Буси. Я желаю всего наилучшего на новом этапе тебе и всей твоей семье. Спасибо за то, что ты сделал на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых… Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в одной из своих соцсетей.
Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За основную команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач. С командой полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.