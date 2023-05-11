Месси высказался об уходе из «Барселоны» Бускетса

«На поле всегда пятерка, но на самом деле как игрок и как человек ты на все 10, Буси. Я желаю всего наилучшего на новом этапе тебе и всей твоей семье. Спасибо за то, что ты сделал на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых… Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в одной из своих соцсетей.