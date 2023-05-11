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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро

Налоговое агентство Испании наложило на «Барселону» штрафы в размере 15,7 млн евро. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: Reuters

Налоговая служба открыла дело о нарушениях против каталонской команды в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что имели место нарушения при передаче автомобилей марки Audi членам команды, в недекларировании оплаты чартерных рейсов своим игрокам и в неправильном учете полученных компенсаций после ухода из клуба у Арда Турана (1,3 млн евро) и Алекса Сонга (3,5 млн евро).

Расследование считает, что данные нарушения могли быть формой незадекларированного вознаграждения игроков.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым мадридский «Атлетико» на 13 очков.

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