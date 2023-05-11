«Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро

Налоговая служба открыла дело о нарушениях против каталонской команды в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что имели место нарушения при передаче автомобилей марки Audi членам команды, в недекларировании оплаты чартерных рейсов своим игрокам и в неправильном учете полученных компенсаций после ухода из клуба у Арда Турана (1,3 млн евро) и Алекса Сонга (3,5 млн евро).