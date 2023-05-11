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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Златан Ибрагимович обновил свой Феррари

Златан пересел с модели за 430 тысяч фунтов стерлингов на модель за 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

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Источник: Reuters

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обновил свой Феррари после поездки в дилерский центр, сообщает The Sun.

Футболист с женой посетили премиальный автосалон приехав на автомобиле Ferrari SF90 Spider в золотом цвете, который стоит 430 тысяч фунтов стерлингов. А уехала пара на ограниченной серии Ferrari Daytona SP3 стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов. В мире существуют только 599 таких автомобилей. Ибрагимович выбрал автомобиль белого цвета.

Источник: BackGrid
Источник: BackGrid

Также у спортсмена в гараже есть Porsche за 650 тысяч фунтов стерлингов, редкий Ferrari Monza SP2 и Lamborghini Urus стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

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