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17:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда «Барселоне» вручат трофей

«Барселоне» могут вручить трофей в следующем домашнем матче.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболисты испанского клуба «Барселона» в случае победы в предстоящем гостевом матче с «Эспаньолом» могут досрочно оформить чемпионство. И тогда в следующем домашнем матче им вручат трофей за победу в Ла Лиге, сообщает Sport.

«Барселона» лидирует в таблице с 82 очками, опережая на 13 очков идущий вторым мадридский «Атлетико».

Президент Ла Лиги Луис Рубиалес лично планирует вручить трофей футболистам «Барселоны» но сделает это в следующем домашнем матче команды, который пройдет 20 мая на стадионе «Камп Ноу» против «Реал Сосьедада».

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