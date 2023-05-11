Стало известно, когда «Барселоне» вручат трофей
«Барселоне» могут вручить трофей в следующем домашнем матче.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселоне» могут вручить трофей в следующем домашнем матче.
Футболисты испанского клуба «Барселона» в случае победы в предстоящем гостевом матче с «Эспаньолом» могут досрочно оформить чемпионство. И тогда в следующем домашнем матче им вручат трофей за победу в Ла Лиге, сообщает Sport.
«Барселона» лидирует в таблице с 82 очками, опережая на 13 очков идущий вторым мадридский «Атлетико».
Президент Ла Лиги Луис Рубиалес лично планирует вручить трофей футболистам «Барселоны» но сделает это в следующем домашнем матче команды, который пройдет 20 мая на стадионе «Камп Ноу» против «Реал Сосьедада».