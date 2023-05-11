Роналду получил в подарок часы за 92 тысячи фунтов стерлингов
Футболист получил часы на презентации коллекции бренда Jacob & Co.
Футболист получил часы на презентации коллекции бренда Jacob & Co.
Португальскому футболисту Криштиану Роналду, на презентации коллекции бренда Jacob & Co вручили часы стоимостью 92 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.
Часы имеют яркий зеленый цвет и 26 бриллиантов в корпусе. На лицевой стороне часов в розовом золоте изображен футболист в майке под номером 7, футбольный мяч и надпись CR7. На задней крышке нанесли изображение с его традиционным празднованием «Siu».
Часы, которые получил Криштиану называются «Heart of CR7 Baguette». Это одни из четырех часов в коллекции, самые дорогие из которых стоят 115 тысяч фунтов стерлингов.
Роналду посетил открытие флагманского магазина в Эр-Рияде, где сейчас играет за клуб «Аль-Наср».