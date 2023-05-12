У «Барселоны» впервые за 46 лет появится белый комплект формы

Источник опубликовал первый изображения новой формы каталонской команды. Форма будет выполнена в белом цвете, логотипы спонсоров будут нанесены в синем цвете. Окантовка рукавов исполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Также на футболке будет размещена ретро-версия логотипа клуба.