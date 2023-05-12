У «Барселоны» впервые за 46 лет появится белый комплект формы
«Барселона» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне. Об этом сообщает портал Footy Headlines.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне. Об этом сообщает портал Footy Headlines.
Источник опубликовал первый изображения новой формы каталонской команды. Форма будет выполнена в белом цвете, логотипы спонсоров будут нанесены в синем цвете. Окантовка рукавов исполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Также на футболке будет размещена ретро-версия логотипа клуба.
Последний раз «Барселона» играла в белом комплекте формы в сезоне 1977/78, после чего команда начала экспериментировать с цветными вариантами выездной формы.