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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

У «Барселоны» впервые за 46 лет появится белый комплект формы

«Барселона» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне. Об этом сообщает портал Footy Headlines.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Footy Headlines

Источник опубликовал первый изображения новой формы каталонской команды. Форма будет выполнена в белом цвете, логотипы спонсоров будут нанесены в синем цвете. Окантовка рукавов исполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Также на футболке будет размещена ретро-версия логотипа клуба.

Последний раз «Барселона» играла в белом комплекте формы в сезоне 1977/78, после чего команда начала экспериментировать с цветными вариантами выездной формы.

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