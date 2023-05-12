Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
10
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
12
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения

«ПСЖ» объявил о возвращении звездного нападающего Лионеля Месси к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее 35-летний аргентинец был отстранен от тренировок с французским клубом из-за того, что без разрешения руководство клуба покинул расположение клуба и отправился в рабочую поездку в Саудовскую Аравию. Этот эпизод произошел 1 мая.

После отстранения Месси выпустил заявление, в котором принес извинения перед клубом за свой поступок.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграет с «Аяччо». Матч состоится 13 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянин попал в тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ
Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь