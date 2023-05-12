Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения
«ПСЖ» объявил о возвращении звездного нападающего Лионеля Месси к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.
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«ПСЖ» объявил о возвращении звездного нападающего Лионеля Месси к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.
Ранее 35-летний аргентинец был отстранен от тренировок с французским клубом из-за того, что без разрешения руководство клуба покинул расположение клуба и отправился в рабочую поездку в Саудовскую Аравию. Этот эпизод произошел 1 мая.
После отстранения Месси выпустил заявление, в котором принес извинения перед клубом за свой поступок.
В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.
В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграет с «Аяччо». Матч состоится 13 мая.