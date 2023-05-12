Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения

Ранее 35-летний аргентинец был отстранен от тренировок с французским клубом из-за того, что без разрешения руководство клуба покинул расположение клуба и отправился в рабочую поездку в Саудовскую Аравию. Этот эпизод произошел 1 мая.

После отстранения Месси выпустил заявление, в котором принес извинения перед клубом за свой поступок.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.