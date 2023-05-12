Глава Ла Лиги поделился мнением о том, кто из «Реала» заслуживает награду «Золотой мяч»

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал, что думаю, что Винисиус — звезда. Ну, посмотрите. Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на награду. Он входит в число 3−4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет “Золотой мяч”», — приводит слова Тебаса Marca.