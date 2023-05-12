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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава Ла Лиги поделился мнением о том, кто из «Реала» заслуживает награду «Золотой мяч»

Хавьер Тебас считает, что Винисиус получит награду.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, кто из игроков мадридского «Реала» в будущем сможет выиграть награду, которую присуждают лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал, что думаю, что Винисиус — звезда. Ну, посмотрите. Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на награду. Он входит в число 3−4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет “Золотой мяч”», — приводит слова Тебаса Marca.

Действующим обладателем награды является одноклубник Винисиуса, французский нападающий Карим Бензема.

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