Капитан «Ювентуса» Бонуччи отреагировал на отметку в 500 матчей за команду

«Сыграть 500 матчей — это большое и важное достижение. Войти в историю “Ювентуса” — большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.