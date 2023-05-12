Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Ювентуса» Бонуччи отреагировал на отметку в 500 матчей за команду

Футболист эмоционально прокомментировал достижение.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Капитан итальянского клуба «Ювентус» Леонардо Бонуччи высказался о достижении отметки в 500 матчей за команду.

«Сыграть 500 матчей — это большое и важное достижение. Войти в историю “Ювентуса” — большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

За 500 матчей в составе «Ювентуса» Бонуччи забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Леонардо восемь раз становился чемпионом страны, три раза обладателем Кубка Италии и пять раз выиграл Суперкубок.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией
«Аль-Наср» нашел нового тренера для Роналду
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь