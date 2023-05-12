Капитан «Ювентуса» Бонуччи отреагировал на отметку в 500 матчей за команду
Футболист эмоционально прокомментировал достижение.
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Футболист эмоционально прокомментировал достижение.
Капитан итальянского клуба «Ювентус» Леонардо Бонуччи высказался о достижении отметки в 500 матчей за команду.
«Сыграть 500 матчей — это большое и важное достижение. Войти в историю “Ювентуса” — большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.
За 500 матчей в составе «Ювентуса» Бонуччи забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Леонардо восемь раз становился чемпионом страны, три раза обладателем Кубка Италии и пять раз выиграл Суперкубок.