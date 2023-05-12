Президент Ла Лиги рассказал о первом шаге по возвращению Месси в «Барселону»

Вчера 34-летний испанец объявил об уходе из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Бускетс в прощальном видеообращении отметил, что решение покинуть команду для него было непростым, но время для этого пришло.

«Будущее “Барселоны” не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути (к возвращению Месси), но до конца нужно пройти еще несколько шагов», — заявил Тебас.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона. Стороны так и не достигли соглашения о продлении контракта и, вероятно, аргентинец покинет клуб в статусе свободного агента. «Барселона» называется одним из наиболее вероятных мест продолжения карьеры Месси.