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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Ла Лиги рассказал о первом шаге по возвращению Месси в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход полузащитника Серхио Бускетса из «Барселоны» является первым шагом по возвращению в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Cope.

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Источник: AP 2022

Вчера 34-летний испанец объявил об уходе из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Бускетс в прощальном видеообращении отметил, что решение покинуть команду для него было непростым, но время для этого пришло.

«Будущее “Барселоны” не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути (к возвращению Месси), но до конца нужно пройти еще несколько шагов», — заявил Тебас.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона. Стороны так и не достигли соглашения о продлении контракта и, вероятно, аргентинец покинет клуб в статусе свободного агента. «Барселона» называется одним из наиболее вероятных мест продолжения карьеры Месси.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

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