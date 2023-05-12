«Ювентус» представил новый комплект домашней формы

Футболка создана для нового поколения болельщиков клуба, она переосмысливает дизайн «Зебры». Смелый графический рисунок, который проходит через всю майку, он дополнен контрастными желтыми деталями. Этот цвет, черпает вдохновение из легендарных джерси прошлого, присутствует во всех ключевых частях дизайна — от значка и спонсорской маркировки до трех полос, украшающих плечи. В результате получилась футболка, уходящая корнями в наследие клуба, но при этом безошибочно современная по дизайну.