Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» представил новый комплект домашней формы

Adidas выпустила форму для футболистов.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: официальный сайт ФК «Ювентус»

Компания Adidas выпустила новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024 для клуба «Ювентус», сообщает официальный сайт команды.

Источник: официальный сайт ФК «Ювентус»

Футболка создана для нового поколения болельщиков клуба, она переосмысливает дизайн «Зебры». Смелый графический рисунок, который проходит через всю майку, он дополнен контрастными желтыми деталями. Этот цвет, черпает вдохновение из легендарных джерси прошлого, присутствует во всех ключевых частях дизайна — от значка и спонсорской маркировки до трех полос, украшающих плечи. В результате получилась футболка, уходящая корнями в наследие клуба, но при этом безошибочно современная по дизайну.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Суд отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Аршавин рассказал о своих эмоциях после матча с Нидерландами на Евро-2008
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь