Футболиста Эрлинга Холанда признали лучшим игроком апреля в АПЛ

Норвежского нападающего клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда признали игроком месяца в Английской Премьер-лиге, об этом она сообщила в одной из своих соцсетей.

Эрлинг Холанд в апреле провел четыре матча в чемпионате Англии. Он забил в каждом из них: два мяча «Саутгемптону» и «Лестер Сити», по одному — «Арсеналу» и «Фулхэму». Во всех этих встречах «Сити» одержал победу. Также норвежец в матче с «Арсеналом» оформил две результативные передачи.