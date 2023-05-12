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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболиста Эрлинга Холанда признали лучшим игроком апреля в АПЛ

Холанд заслуженно стал игроком месяца.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Норвежского нападающего клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда признали игроком месяца в Английской Премьер-лиге, об этом она сообщила в одной из своих соцсетей.

Эрлинг Холанд в апреле провел четыре матча в чемпионате Англии. Он забил в каждом из них: два мяча «Саутгемптону» и «Лестер Сити», по одному — «Арсеналу» и «Фулхэму». Во всех этих встречах «Сити» одержал победу. Также норвежец в матче с «Арсеналом» оформил две результативные передачи.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда испанского специалиста Хосепа Гвардиолы набрала 82 очка после 34 матчей.

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