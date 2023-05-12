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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси возвращается в состав «ПСЖ»

Футболист сыграет в матче с «Аяччо».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аргентинский нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в основном составе на матч с «Аяччо». Об этом сообщил главный тренер Кристоф Гальтье на пресс-конференции, сообщает Goal.

«Лео Месси начнет завтра. Он тренировался на очень хорошем уровне, его отношение было идеальным» — сказал тренер журналистам.

Месси был отстранен от тренировок и матчей в составе «ПСЖ» на две недели за свою поездку в Саудовскую Аравию, однако форвард принес свои извинения публично, а дисквалификация была снята с него через пять дней.

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