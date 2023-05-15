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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Барселоны» сбежали со стадиона во время празднования чемпионства

Футболисты «Барселоны» сбежали с поля во время празднования чемпионства из-за выбежавших на поле агрессивных фанатов «Эспаньола». Об этом сообщает издание Marca.

Барселона
ЭспаньолЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера каталонский клуб завоевал 27-й по счету национальный титул, обыграв на выезде «Эспаньол» (4:2). После финального свистка футболисты собрались в центре и начали отмечать долгожданное чемпионство.

Спустя несколько минут на поле прорвались агрессивные болельщики хозяев, которые направились в сторону игроков. Футболисты «Барселоны» были вынуждены экстренно покинуть поле, после чего полиция и служба безопасности стадиона оцепили подтрибунное помещение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Эспаньола» Луис Гарсия на послематчевой пресс-конференции осудил болельщиков за подобное поведение.

«Мы не можем гордиться этим. Насилие всегда должно осуждаться во всех сферах жизни. Были приняты все меры, чтобы это сдержать, но это оказалось невозможным», — сказал Гарсия.

«Эспаньол» — второй по величине футбольный клуб в Барселоне и самый принципиальный соперник «сине-гранатовых» после мадридского «Реала». В нынешнем сезоне «Эспаньол» занимает 19-е место и близок к вылету из Примеры.

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Игроки «Барселоны» сбежали со стадиона во время празднования чемпионства
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