Игроки «Барселоны» сбежали со стадиона во время празднования чемпионства

Вчера каталонский клуб завоевал 27-й по счету национальный титул, обыграв на выезде «Эспаньол» (4:2). После финального свистка футболисты собрались в центре и начали отмечать долгожданное чемпионство.

Спустя несколько минут на поле прорвались агрессивные болельщики хозяев, которые направились в сторону игроков. Футболисты «Барселоны» были вынуждены экстренно покинуть поле, после чего полиция и служба безопасности стадиона оцепили подтрибунное помещение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82399c35f0da7f02&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217073595&hd=2&id=456239062&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Эспаньола» Луис Гарсия на послематчевой пресс-конференции осудил болельщиков за подобное поведение.

«Мы не можем гордиться этим. Насилие всегда должно осуждаться во всех сферах жизни. Были приняты все меры, чтобы это сдержать, но это оказалось невозможным», — сказал Гарсия.