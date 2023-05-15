Футболист «Барселоны» Левандовски повторил достижение бразильца Роналдо

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил два гола в ворота «Эспаньола» в матче 34-го тура Ла Лиги.

Левандовски забил оба мяча в ворота соперника в первом тайме. На 11-й минуте с передачи Бальде и на 40-й минуте с передачи Рафиньи.