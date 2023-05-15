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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Барселоны» Левандовски повторил достижение бразильца Роналдо

Поляк довел число голов в сезоне за клуб до 31.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил два гола в ворота «Эспаньола» в матче 34-го тура Ла Лиги.

Левандовски забил оба мяча в ворота соперника в первом тайме. На 11-й минуте с передачи Бальде и на 40-й минуте с передачи Рафиньи.

Футболист довел число голов за клуб в одном сезоне до 31. Левандовски — первый после Роналдо игрок «Барселоны», забивший 30+ мячей за клуб в дебютном сезоне. Бразилец сделал это в сезоне-1996/1997.

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