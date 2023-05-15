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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» может разорвать контракт с Неймаром

«ПСЖ» рассматривает варианты расставания с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает портал Culture PSG.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от звездного бразильца и рассматривает различные варианты его ухода. Среди них различные варианты аренды — с правом выкупа, без права выкупа и аренда с выплатой зарплаты французским клубом. Также руководство клуба рассматривает вариант одностороннего расторжения контракта.

Также «ПСЖ» ищет варианты продажи для 31-летнего бразильца. Наиболее привлекателен вариант обмена без доплаты на португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Среди других потенциальных покупателей рассматриваются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Сам Неймар также задумался об уходе из французского клуба. Причиной тому стал акции протестов фанатов «ПСЖ» возле его дома, который шокировали бразильца. Звездный нападающий готов рассмотреть любое серьезное предложение о переходе.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 млн евро и до сих пор удерживает статус самого дорогого трансфера в мировом футболе. Его действующий контракт с французским клубом действует до 2027 года.

В этом сезоне бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. В начале марта Неймар перенес операцию, из-за которой больше не сыграет до конца сезона.

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