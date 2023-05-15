«ПСЖ» может разорвать контракт с Неймаром

По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от звездного бразильца и рассматривает различные варианты его ухода. Среди них различные варианты аренды — с правом выкупа, без права выкупа и аренда с выплатой зарплаты французским клубом. Также руководство клуба рассматривает вариант одностороннего расторжения контракта.

Также «ПСЖ» ищет варианты продажи для 31-летнего бразильца. Наиболее привлекателен вариант обмена без доплаты на португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Среди других потенциальных покупателей рассматриваются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Сам Неймар также задумался об уходе из французского клуба. Причиной тому стал акции протестов фанатов «ПСЖ» возле его дома, который шокировали бразильца. Звездный нападающий готов рассмотреть любое серьезное предложение о переходе.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 млн евро и до сих пор удерживает статус самого дорогого трансфера в мировом футболе. Его действующий контракт с французским клубом действует до 2027 года.