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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер бывший капитан сборной Испании по футболу

В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший капитан сборной Испании и легенда «Барселоны» Ферран Оливелья.

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Ферран Оливелья всю карьеру провел в «Барселоне», играя на позиции защитника.

С клубом Оливелья дважды становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал кубок страны.

За сборную Испании Оливелья провел 18 матчей и был капитаном команды на победном для нее Евро-1964. В финальном матче сборная Испании обыграла сборную СССР со счетом 2−1.

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