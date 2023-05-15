Умер бывший капитан сборной Испании по футболу
В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший капитан сборной Испании и легенда «Барселоны» Ферран Оливелья.
В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший капитан сборной Испании и легенда «Барселоны» Ферран Оливелья.
Ферран Оливелья всю карьеру провел в «Барселоне», играя на позиции защитника.
С клубом Оливелья дважды становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал кубок страны.
За сборную Испании Оливелья провел 18 матчей и был капитаном команды на победном для нее Евро-1964. В финальном матче сборная Испании обыграла сборную СССР со счетом 2−1.