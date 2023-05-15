Президент «Барселоны» Лапорта: Месси любит «Барсу» никто не должен в этом сомневаться
Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении в состав аргентинца Лионеля Месси.
Барселона
Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении в состав аргентинца Лионеля Месси.
«Месси любит “Барсу”, никто не должен сомневаться в этом. Он чувствует себя в “Барсе” как дома.
Было бы неправильно говорить о всех этих вопросах с Лео, потому что он является игроком «ПСЖ», нам нужно дождаться конца сезона, и тогда мы сможем поговорить спокойно.
На прошлой неделе сообщалось, что Месси договорился с «Аль-Хилялем»? При всем уважении к Саудовской Аравии, «Барса» — это «Барса», и это его дом. «Барса» может конкурировать со всеми, история на нашей стороне. Саудовская Аравия делает очень хорошую работу, они очень хорошо инвестируют и работают, но «Барса» есть «Барса», — приводит слова Лапорты Football Espana.