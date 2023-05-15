Президент «Барселоны» Лапорта: Месси любит «Барсу» никто не должен в этом сомневаться

«Месси любит “Барсу”, никто не должен сомневаться в этом. Он чувствует себя в “Барсе” как дома.

Было бы неправильно говорить о всех этих вопросах с Лео, потому что он является игроком «ПСЖ», нам нужно дождаться конца сезона, и тогда мы сможем поговорить спокойно.