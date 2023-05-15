Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы отпраздновать чемпионство «Барселоны»
«Барселона» в 27-й раз в своей истории и впервые после ухода из клуба Лионеля Месси стала чемпионом Испании.
«Барселона» в 27-й раз в своей истории и впервые после ухода из клуба Лионеля Месси стала чемпионом Испании.
Досрочно оформить титул подопечные Хави смогли после выездной победы над «Эспаньолом» (4:2). Из-за агрессивно настроенных фанатов хозяев футболисты были вынуждены спешно покинуть поле, поэтому основные празднования начались в подтрибунном помещении.
Главным действующим лицом в раздевалке был президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который дал волю своим искренним эмоциям.
Полное видео из стадиона и раздевалки:
Сразу после матча тысячи фанатов «Барселоны» вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу клуба.
Во время празднования фанаты «сине-гранатовых» исполняли множество кричалок, некоторые из которых были посвящены Лионелю Месси. В «Барселоне» надеются, что после двух лет выступлений в «ПСЖ» все же вернется в родной клуб.
Чемпионский парад каталонского клуба состоится сегодня вечером. Автобус с футболистами «Барселоны» проедет от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки.