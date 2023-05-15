Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы отпраздновать чемпионство «Барселоны»

Досрочно оформить титул подопечные Хави смогли после выездной победы над «Эспаньолом» (4:2). Из-за агрессивно настроенных фанатов хозяев футболисты были вынуждены спешно покинуть поле, поэтому основные празднования начались в подтрибунном помещении.

Главным действующим лицом в раздевалке был президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который дал волю своим искренним эмоциям.

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Полное видео из стадиона и раздевалки:

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Сразу после матча тысячи фанатов «Барселоны» вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yQ0ArrnKF7I" title="Crazy Scenes In Barcelona As Fans Celebrate Winning The La Liga Title For The First Time Since 2019" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время празднования фанаты «сине-гранатовых» исполняли множество кричалок, некоторые из которых были посвящены Лионелю Месси. В «Барселоне» надеются, что после двух лет выступлений в «ПСЖ» все же вернется в родной клуб.

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