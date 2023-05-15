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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы отпраздновать чемпионство «Барселоны»

«Барселона» в 27-й раз в своей истории и впервые после ухода из клуба Лионеля Месси стала чемпионом Испании.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Досрочно оформить титул подопечные Хави смогли после выездной победы над «Эспаньолом» (4:2). Из-за агрессивно настроенных фанатов хозяев футболисты были вынуждены спешно покинуть поле, поэтому основные празднования начались в подтрибунном помещении.

Главным действующим лицом в раздевалке был президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который дал волю своим искренним эмоциям.

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Полное видео из стадиона и раздевалки:

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Сразу после матча тысячи фанатов «Барселоны» вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу клуба.

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Во время празднования фанаты «сине-гранатовых» исполняли множество кричалок, некоторые из которых были посвящены Лионелю Месси. В «Барселоне» надеются, что после двух лет выступлений в «ПСЖ» все же вернется в родной клуб.

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Чемпионский парад каталонского клуба состоится сегодня вечером. Автобус с футболистами «Барселоны» проедет от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки.

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