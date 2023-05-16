Цена билетов на матч «Арсенала» упала в 212 раз

Домашний матч «Арсенала» против «Вулверхэмптона» пройдет в Лондоне 28 мая на стадионе «Эмирейтс». В марте для членов официального фан-клуба «Арсенала» в продажу поступили билеты на игру с «Вулверхэмптоном». Их раскупили за несколько секунд. Из-за этого стоимость билетов на черном рынке возросла в несколько раз. Билеты, которые должны стоить от 41 до 75 фунтов стерлингов, продавались за 25 тысяч фунтов стерлингов, а некоторые из них стоили около 53 тысяч фунтов стерлингов.