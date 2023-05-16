Цена билетов на матч «Арсенала» упала в 212 раз
На последний матч в сезоне стоимость билетов резко рухнула.
На последний матч в сезоне стоимость билетов резко рухнула.
Стоимость билетов на матч футбольного клуба «Арсенал» в последнем, 38-м туре Английской премьер-лиги текущего сезона уменьшилась в 212 раз, сообщает Mirror.
Домашний матч «Арсенала» против «Вулверхэмптона» пройдет в Лондоне 28 мая на стадионе «Эмирейтс». В марте для членов официального фан-клуба «Арсенала» в продажу поступили билеты на игру с «Вулверхэмптоном». Их раскупили за несколько секунд. Из-за этого стоимость билетов на черном рынке возросла в несколько раз. Билеты, которые должны стоить от 41 до 75 фунтов стерлингов, продавались за 25 тысяч фунтов стерлингов, а некоторые из них стоили около 53 тысяч фунтов стерлингов.
В сезоне 2022/2023 «Арсенал» был близок к тому, чтобы впервые за 19 лет выиграть чемпионат Англии, но во второй половине сезона команда испанского специалиста Микеля Артеты растеряла очки, из-за чего уступила лидерство в турнирной таблице «Манчестер Сити». Теперь билеты на игру с «Вулверхэмптоном» можно купить за 250 фунтов стерлингов.