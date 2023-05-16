Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15.05
Сампдория
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
15.05
Бетис
Райо Вальекано
31
Футбол. Зарубежный
15.05
Лестер
Ливерпуль
03
Футбол. Кубок России
17.05
Краснодар
Урал
Футбол. Еврокубки
17.05
Манчестер Сити
Реал
Все события
12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Цена билетов на матч «Арсенала» упала в 212 раз

На последний матч в сезоне стоимость билетов резко рухнула.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Стоимость билетов на матч футбольного клуба «Арсенал» в последнем, 38-м туре Английской премьер-лиги текущего сезона уменьшилась в 212 раз, сообщает Mirror.

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 38, 28.05.2023, 18:30

Арсенал-Вулверхэмптон-

Домашний матч «Арсенала» против «Вулверхэмптона» пройдет в Лондоне 28 мая на стадионе «Эмирейтс». В марте для членов официального фан-клуба «Арсенала» в продажу поступили билеты на игру с «Вулверхэмптоном». Их раскупили за несколько секунд. Из-за этого стоимость билетов на черном рынке возросла в несколько раз. Билеты, которые должны стоить от 41 до 75 фунтов стерлингов, продавались за 25 тысяч фунтов стерлингов, а некоторые из них стоили около 53 тысяч фунтов стерлингов.

В сезоне 2022/2023 «Арсенал» был близок к тому, чтобы впервые за 19 лет выиграть чемпионат Англии, но во второй половине сезона команда испанского специалиста Микеля Артеты растеряла очки, из-за чего уступила лидерство в турнирной таблице «Манчестер Сити». Теперь билеты на игру с «Вулверхэмптоном» можно купить за 250 фунтов стерлингов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с...
«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь