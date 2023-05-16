В Бразилии появился мавзолей Пеле

Мемориал Пеле открылся в понедельник для посетителей на кладбище города Сантос, где похоронен трехкратный чемпион мира по футболу. Информация об этом размещена на сайте некрополя.

Гроб с телом футболиста установили в специальном мавзолее на территории выбранного самим им для захоронения некрополя «Экуменика». Ранее Пеле рассказывал, что приобрел для себя нишу на девятом этаже некрополя, откуда открывается вид на родной для него стадион «Вила Белмиру». Выбор этажа был обусловлен номером, под которым его отец в молодости выступал за местную футбольную команду. Впоследствии, из соображений логистики, семья экс-форварда решила захоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя.

Вход в зеркальный зал украсили флагами Бразилии и ФК «Сантос», в составе которого он дебютировал в 1956 году, а также статуями золотого цвета, изображающими Пеле со скрещенными на груди руками и мячом под правой ногой.

Пеле умер в 82-летнем возрасте 29 декабря 2022 года в частной клинике Сан-Паулу. В Бразилии был объявлен трехдневный траур.