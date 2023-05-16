В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернется в строй после перелома
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может вернуться в состав до конца этой неделе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может вернуться в состав до конца этой неделе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Во время матча 34-го тура Серии А против «Монцы» (1:1) Миранчук получил перелом мизинца на ноге. 27-летний россиянин испытывал острые болевые ощущения, из-за чего пропустил выездной матч с «Вероной» (1:0).
«Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье», — сообщили в пресс-службе.
«Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В воскресенье, 21 мая, туринский клуб дома сыграет с «Фиорентиной».
В этом сезоне Миранчук провел за «Торино» 26 матчей в Серии А, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Россиянин находится в аренде, права на игрока принадлежат «Аталанте».