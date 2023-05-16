Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15.05
Сампдория
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
15.05
Бетис
Райо Вальекано
31
Футбол. Зарубежный
15.05
Лестер
Ливерпуль
03
Футбол. Кубок России
17.05
Краснодар
Урал
Футбол. Еврокубки
17.05
Манчестер Сити
Реал
Все события
12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» может купить 18-летнего бразильца за 45 млн евро

«Барселона» заинтересована в приобритении 18-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Об этом сообщает Goal.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Каталонский клуб рассматривает возможность предложить за талантливого бразильца 35 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов. Руководство «Барселоны» расчитывает провести трансфер в рассрочку, так как их первоочередной задачей является возвращение в клуб Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне Витор Роке провел 17 матчей «Атлетико Паранаэнсе», в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. В марте этого года юный нападающий дебютировал за сборную Бразилии.

Напомним, что минувшей зимой «Реал» приобрел другую восходящую звезду бразильского футбола. Мадридцы заплатили 35+25 млн евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с...
«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь