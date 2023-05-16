«Барселона» может купить 18-летнего бразильца за 45 млн евро
«Барселона» заинтересована в приобритении 18-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Об этом сообщает Goal.
«Барселона» заинтересована в приобритении 18-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Об этом сообщает Goal.
Каталонский клуб рассматривает возможность предложить за талантливого бразильца 35 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов. Руководство «Барселоны» расчитывает провести трансфер в рассрочку, так как их первоочередной задачей является возвращение в клуб Лионеля Месси.
В нынешнем сезоне Витор Роке провел 17 матчей «Атлетико Паранаэнсе», в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. В марте этого года юный нападающий дебютировал за сборную Бразилии.
Напомним, что минувшей зимой «Реал» приобрел другую восходящую звезду бразильского футбола. Мадридцы заплатили 35+25 млн евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.