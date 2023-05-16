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15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави на этой неделе сообщит некоторым игрокам «Барселоны», что им стоит покинуть клуб

В каталонском клубе намечается ряд кадровый изменений.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По сообщению испанского издания Sport, в ближайшее время главный тренер «Барселоны» проведет беседу с игроками, наилучшим решением для которых будет покинуть клуб.

По «плану жизнеспособности», утвержденному Ла Лигой, «Барселона» должна осуществить ряд трансферов на выход.

Чтобы не испортить атмосферу внутри коллектива, в клубе ждали, когда будет решен вопрос по завоеванию чемпионства, прежде чем приступить к беседам с игроками на данную тему.

Издание предполагает, что в список игроков, с которыми «Барселона» планирует попрощаться входят Ферран Торрес, Ансу Фати, Франк Кессиэ и Жорди Альба.

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