Йорди Кройф покинет пост спортивного директора «Барселоны»
Йорди Кройф, сын трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа, покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Барселона», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Йорди Кройф, сын трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа, покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Барселона», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Кройф занимал эту должность с июля 2022 года. До этого он работал в «Барселоне» в качестве директора международного отдела и принимал активное участие в работе клуба в качестве члена спортивной комиссии. Кройф покинет свой пост 30 июня. Он объявил о своем решении во вторник на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.
«За два сезона Кройф сыграл важную роль в восстановлении первой команды, приняв несколько чрезвычайно мудрых решений. Он также продемонстрировал прекрасную способность налаживать хорошие отношения с тренерским штабом клуба», — говорится в заявлении.