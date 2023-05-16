Йорди Кройф покинет пост спортивного директора «Барселоны»

Кройф занимал эту должность с июля 2022 года. До этого он работал в «Барселоне» в качестве директора международного отдела и принимал активное участие в работе клуба в качестве члена спортивной комиссии. Кройф покинет свой пост 30 июня. Он объявил о своем решении во вторник на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.