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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Йорди Кройф покинет пост спортивного директора «Барселоны»

Йорди Кройф, сын трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа, покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Барселона», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: AFP 2022

Кройф занимал эту должность с июля 2022 года. До этого он работал в «Барселоне» в качестве директора международного отдела и принимал активное участие в работе клуба в качестве члена спортивной комиссии. Кройф покинет свой пост 30 июня. Он объявил о своем решении во вторник на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.

«За два сезона Кройф сыграл важную роль в восстановлении первой команды, приняв несколько чрезвычайно мудрых решений. Он также продемонстрировал прекрасную способность налаживать хорошие отношения с тренерским штабом клуба», — говорится в заявлении.

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Йорди Кройф покинет пост спортивного директора «Барселоны»
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