Известный форвард получит медаль за победу в топ-чемпионате, проведя за команду всего 8 минут

В сезоне-2021/22 Обамеянг забил 11 голов в 17 играх за «Барселону», но в сезоне-2022/23 сыграл лишь 8 минут в первом туре Ла Лиги против «Райо Вальекано». После этого он перешел в «Челси», где сыграл в 15 матчах, забив один мяч.