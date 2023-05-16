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20:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный форвард получит медаль за победу в топ-чемпионате, проведя за команду всего 8 минут

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг получит медаль за победу в Ла Лиге по итогам сезона-2022/23.

Барселона
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В сезоне-2021/22 Обамеянг забил 11 голов в 17 играх за «Барселону», но в сезоне-2022/23 сыграл лишь 8 минут в первом туре Ла Лиги против «Райо Вальекано». После этого он перешел в «Челси», где сыграл в 15 матчах, забив один мяч.

33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг впервые стал чемпионом страны, хотя ранее побеждал в Кубке французской лиги, Кубке и Суперкубке Германии, а также Кубке и Суперкубке Англии.

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