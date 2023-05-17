«Бавария» представила комплект домашней формы

«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК “Бавария”. Она выполнена из белой основы и украшена яркими темно-красными рукавами — отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда “Бавария” вышла в Бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Weiß ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.



Мужская команда “Баварии” впервые сыграет в этой форме в матче с “РБ Лейпциг” на стадионе “Альянц-Арена” 20 мая», — написано на официальном сайте клуба.