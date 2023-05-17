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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» представила комплект домашней формы

Клуб представил домашнюю форму сезона 2023/2024.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Немецкий футбольный клуб «Бавария» вместе с Adidas представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/2424. Основной цвет игровой джерси — белый.

«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК “Бавария”. Она выполнена из белой основы и украшена яркими темно-красными рукавами — отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда “Бавария” вышла в Бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Weiß ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.

Мужская команда “Баварии” впервые сыграет в этой форме в матче с “РБ Лейпциг” на стадионе “Альянц-Арена” 20 мая», — написано на официальном сайте клуба.

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