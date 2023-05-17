Капитан «Ювентуса» Бонуччи объявил о скором завершении карьеры

«Когда я перестану играть в следующем году, это будет конец оборонительной эры», — сказал Бонуччи на Youtube канале «Ювентуса» .

Контракт Леонардо истекает в конце следующего сезона. Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В сезоне 2017/2018 он играл за «Милан», а с 2018 года вновь присоединился к «Ювентусу». За клуб Бонуччи провел 500 матчей. Он забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Леонардо восемь раз становился чемпионом страны, три раза обладателем Кубка Италии и пять раз выиграл Суперкубок.