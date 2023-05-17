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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Ювентуса» Бонуччи объявил о скором завершении карьеры

Леонардо Бонуччи завершит карьеру в конце следующего сезона.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Легенда Италии и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что уйдет из футбола в конце следующего сезона, сообщает The Sun.

«Когда я перестану играть в следующем году, это будет конец оборонительной эры», — сказал Бонуччи на Youtube канале «Ювентуса».

Контракт Леонардо истекает в конце следующего сезона. Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В сезоне 2017/2018 он играл за «Милан», а с 2018 года вновь присоединился к «Ювентусу». За клуб Бонуччи провел 500 матчей. Он забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Леонардо восемь раз становился чемпионом страны, три раза обладателем Кубка Италии и пять раз выиграл Суперкубок.

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