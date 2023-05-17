«Барселона» нашла замену Бускетсу в «Баварии»

По информации Мundo Deportivo, Киммих хочет попробовать свои силы за пределами Бундеслиги. «Барселона» со своей стороны готова начать с ним переговоры. Контракт 28-летнего игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Однако «Бавария» готова пойти ему навстречу и отпустить, если он захочет сменить клуб.