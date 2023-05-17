«Барселона» нашла замену Бускетсу в «Баварии»
Центральный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может прийти на смену многолетнему лидеру «сине-гранатовых» Серхио Бускетсу, решившему покинуть каталонский клуб этим летом.
Центральный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может прийти на смену многолетнему лидеру «сине-гранатовых» Серхио Бускетсу, решившему покинуть каталонский клуб этим летом.
По информации Мundo Deportivo, Киммих хочет попробовать свои силы за пределами Бундеслиги. «Барселона» со своей стороны готова начать с ним переговоры. Контракт 28-летнего игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Однако «Бавария» готова пойти ему навстречу и отпустить, если он захочет сменить клуб.
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
С 2016 года Йозуа Киммих выступает за сборную Германии, провел 70 матчей, забил 5 голов.