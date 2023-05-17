Стали известны главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»
По сообщению источника, в центр поля приоритетной целью «красных дьяволов» остается Френки де Йонг из «Барселоны».
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По сообщению источника, в центр поля приоритетной целью «красных дьяволов» остается Френки де Йонг из «Барселоны».
Футболисты «Челси» Мэйсон Майнт и Матео Ковачич, а также хавбек «Ювентуса» Адриена Рабьо рассматриваются в качестве альтернативы.
В число кандидатов на позицию нападающего входят форварды Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).
Ранее сообщалось, что бюджет «Юнайтед» в летнее трансферное окно составит около € 170 млн.