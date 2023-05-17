Стали известны главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Челси» Мэйсон Майнт и Матео Ковачич, а также хавбек «Ювентуса» Адриена Рабьо рассматриваются в качестве альтернативы.

В число кандидатов на позицию нападающего входят форварды Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).