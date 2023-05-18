Главному тренеру «Милана» вручили награду «Золотой тапир»
Это сатирическая награда за неудачный сезон.
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Это сатирическая награда за неудачный сезон.
Итальянские журналисты наградили главного тренера футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли шутливой премией «Золотой тапир».
«Что ж, наш единственный трофей в этом сезоне. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать», — пошутил тренер, принимая приз.
Награду можно сравнить с премией «Золотая малина», ею отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, песню и фильм года. Журналисты Италии таким образом подшутили над неудачным сезоном Пиоли.
«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале «Интеру» с общим счетом 0:3. В серии А команда идет на 5-м месте.