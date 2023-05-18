Главному тренеру «Милана» вручили награду «Золотой тапир»

Итальянские журналисты наградили главного тренера футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли шутливой премией «Золотой тапир».

«Что ж, наш единственный трофей в этом сезоне. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать», — пошутил тренер, принимая приз.

Награду можно сравнить с премией «Золотая малина», ею отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, песню и фильм года. Журналисты Италии таким образом подшутили над неудачным сезоном Пиоли.