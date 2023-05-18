Определились участники матча за выход в АПЛ
Чемпионат Англии: таблица и календарь
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17 мая, в ответной полуфинальной игре плей-офф Чемпионшипа «Ковентри» в гостях одолел «Мидлсбро» с минимальным счётом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал соревнования.
Единственный гол на свой счёт записал хавбек «Ковентри» Густаво Хамер, отличившись на 57-й минуте.
Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей. Таким образом, по сумме двух игр в финал вышел «Ковентри». В решающем матче за право выступать в английской Премьер-лиге команда сыграет с «Лутоном». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 27 мая.
«Лутон» никогда ранее не играл в Английской Премьер-лиги. «Ковентри» последний раз играл в АПЛ в 2001 году.