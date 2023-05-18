Футболиста Хакими дисквалифицировали за стычку с соперником

Хакими был удален в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», в которой парижане уступили 1:3 и пропустил следующую игру. В 35-м туре «ПСЖ» встречались с «Аяччо», во втором тайме Хакими вступил в потасовку с игроком гостей Тома Маньяни, по итогам которой оба получили дисквалификацию на две игры. «ПСЖ» выиграл матч со счетом 5:0. Хакими в этом матче отметился голом.