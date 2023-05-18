Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
19.05
Акрон
Алания
Все события
16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболиста Хакими дисквалифицировали за стычку с соперником

Инцидент произошел в матче с Аяччо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал защитника футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими на два матча, сообщается на сайте организации.

Хакими был удален в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», в которой парижане уступили 1:3 и пропустил следующую игру. В 35-м туре «ПСЖ» встречались с «Аяччо», во втором тайме Хакими вступил в потасовку с игроком гостей Тома Маньяни, по итогам которой оба получили дисквалификацию на две игры. «ПСЖ» выиграл матч со счетом 5:0. Хакими в этом матче отметился голом.

«ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции и имеет в активе 81 очко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча
Налоговая полиция Португалии провела обыски стадионов ведущих клубов
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь