Три испанца претендуют на звание лучшего тренера сезона

На официальном сайте Премьер-лиги опубликовали список из шести претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список вошли испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал») и Унаи Эмери («Астон Вилла»), португалец Марку Силва («Фулхэм»), итальянец Роберто Де Дзерби («Брайтон») и англичанин Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.