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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Три испанца претендуют на звание лучшего тренера сезона

В Английской Премьер-лиге объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На официальном сайте Премьер-лиги опубликовали список из шести претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список вошли испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал») и Унаи Эмери («Астон Вилла»), португалец Марку Силва («Фулхэм»), итальянец Роберто Де Дзерби («Брайтон») и англичанин Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»).
Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.

Проголосовать на официальном сайте можно до 22 мая (14 часов по московскому времени).

Победитель будет объявлен 30 мая.

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