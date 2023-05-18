Три испанца претендуют на звание лучшего тренера сезона
Чемпионат Англии: таблица и календарь
В Английской Премьер-лиге объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона.
В Английской Премьер-лиге объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона.
На официальном сайте Премьер-лиги опубликовали список из шести претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список вошли испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал») и Унаи Эмери («Астон Вилла»), португалец Марку Силва («Фулхэм»), итальянец Роберто Де Дзерби («Брайтон») и англичанин Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»).
Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.
Проголосовать на официальном сайте можно до 22 мая (14 часов по московскому времени).
Победитель будет объявлен 30 мая.